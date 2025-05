Alcaraz a Sinner, sii orgoglioso di te e del tuo team

agenzia

'Questo titolo è per i miei amici e il mio staff'

ROMA, 18 MAG – “Sei stato fuori tre mesi e non immagino le difficoltà che tu abbia passato, per poi tornare qui e fare prestazioni incredibili fino alla finale”. Lo ha detto Carlos Alcaraz, rivolto a Jannik Sinner, dopo aver vinto a Roma. “Non smetterò mai di ricordare la tua persona che è meravigliosa – ha aggiunto ancora lo spagnolo -. Sei in grado di rendere felici tutti e deve esserne orgoglioso tu e il tuo team”. Alcaraz ha poi concluso: “Questo torneo appartiene ai miei amici e al mio team perché non sapevo come avrei reagito dopo l’infortunio ma tutti mi sono stati vicino. Grazie poi al pubblico che so che voleva vedere vincere Jannik ma è stato rispettoso”.

