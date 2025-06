Alcaraz a Sinner, ‘so che vincerai questo torneo tante volte’

agenzia

'Sei un esempio per me, sei fonte di ispirazione per tutti'

PARIGI, 08 GIU – Omaggio straordinario del vincitore del Roland Garros, Carlos Alcaraz, a Jannik Sinner, al termine della finale epica del Roland Garros: “Sei di un livello straordinario, ha fatto un torneo fantastico, e so quanto ci tenevi a vincerlo. Ma io so che lo vincerai non una ma tante volte”. “E’ un privilegio condividere questo terreno con te – ha aggiunto Alcaraz – sono felice che riusciamo a scrivere la storia di questo torneo. Tu sei un esempio non solo per me, sei una fonte di ispirazione per tutti. In bocca al lupo per le prossime settimane e per i prossimi mesi”.

