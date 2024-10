Alcaraz batte Monfils,anche Djokovic ai quarti a Shanghai

agenzia

Lo spagnolo ora affronta Machac, il serbo affronterà Mensik

ROMA, 09 OTT – I big non deludono e avanzano al Master 1000 di Shanghai. Tutto facile anche stavolta per Novak Djokovic, che, dopo aver eliminato Cobolli, ha battuto Roman Safiullin 6-3, 6-2 e accede ai quarti dove affronterà adesso affronterà il ceco Jakub Mensik, il più giovane arrivato così avanti a Shanghai. Passa anche Carlos Alcaraz che centra la 12/a vittoria consecutiva e raggiunge a Shanghai il quattordicesimo quarto di finale in un Masters 1000 in carriera, il quarto del 2024 dopo Indian Wells, Miami e Madrid. Lo spagnolo n.3 al mondo ha superato 6-4 7-5 Gael Monfils. Per un posto in semifinale affronterà il ceco Tomas Machac, numero 33 del mondo (il suo best ranking) che ha sconfitto Tommy Paul, testa di serie numero 11, 3-6 6-4 6-3.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA