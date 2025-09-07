Alcaraz batte Sinner agli US Open e torna n.1 del tennis

agenzia

L'azzurro perde a New York anche il primato, ko in 4 set

ROMA, 07 SET – Jannik Sinner non si conferma campione a New York, Carlos Alcaraz è il nuovo re degli US Open e del tennis. L’azzurro perde la finale dello slam americano che aveva vinto lo scorso anno, battuto dallo spagnolo in 4 set con il punteggio di 2-6, 6-3, 1-6, 4-6. Con il trionfo in America Alcaraz strappa a Sinner anche la vetta della classifica Atp e torna il n.1 del ranking mondiale.

