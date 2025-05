Alcaraz, domani vedrò Lazio-Juve ma terrò d’occhio anche Sinner

agenzia

Per spagnolo esordio ok agli Internazionali, mi sento a mio agio

ROMA, 09 MAG – “In questi giorni ho cercato di concentrarmi e di sentirmi il meglio possibile, e penso che sia stata una grande partita quella fatta al servizio. Mi sono sentito molto a mio agio, con una percentuale elevata, buone indicazioni entro dei limiti ragionevoli e penso che questo dia molta fiducia per ciò che verrà dopo”. Così Carlos Alcaraz commenta la vittoria al secondo turno degli Internazionali d’Italia. “Domani ho un amico (Patric, ndr) che vive qui e gioca nella Lazio e guarderemo la partita visto che possiamo vedere una gara di Serie A, ci divertiremo e ovviamente avremo tempo per visitare Roma, mi piacerebbe anche passeggiare per la città e visitarla, vedere le bellezze di Roma. E ovviamente terrò d’occhio Sinner e il suo ritorno”, ha concluso. Il n.1 del mondo infatti giocherà alle 19 sul Centrale mentre Lazio-Juve sarà all’Olimpico alle 18.00.

