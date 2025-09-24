Alcaraz pronto per Tokyo ‘Sinner? La nostra rivalità fantastica’

agenzia

Il n.1 del tennis in Giappone: 'Questa la mia miglior stagione'

ROMA, 24 SET – “Questa è la mia migliore stagione, ho raggiunto grandi traguardi e ho giocato un tennis fantastico, partite eccellenti. Sono anche cresciuto molto come giocatore in campo. Certo, l’anno potrebbe regalare anche di più, ma non posso lamentarmi della stagione che ho avuto finora”. Carlos Alcaraz si prepara a tornare in campo all’Atp 500 di Tokyo dopo il trionfo agli Us Open: il neo n.1 del tennis mondiale esordirà domani con l’argentino con Sebastian Baez. “Conosco i tennisti che hanno già partecipato al torneo e che hanno vinto. Alla fine di questa settimana, voglio solo aggiungere il mio nome a quello di Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic. Sarà un onore essere tra questi nomi” ha detto lo spagnolo. Il duello a distanza è sempre con Jannik Sinner e Alcaraz ha detto che si aspetta diversi cambiamenti dal suo rivale dopo gli Us Open anche in vista di un possibile scontro al torneo di Shanghai (dove giocheranno entrambi). “So che Sinner cambierà le cose riguardo alla finale degli US Open. È la stessa cosa che ho fatto io dopo aver perso contro di lui un paio di volte, cercando di essere migliore la volta successiva – ha sottolineato -. Dovevo essere concentrato e preparato per quei cambiamenti. La nostra rivalità sta migliorando, e penso che questo sia fantastico per il tennis. Non so quante volte io e Sinner ci incontreremo, o in quali circostanze, ma finora sta andando alla grande”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA