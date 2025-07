Alcaraz ‘Sinner giocato in maniera incredibile, grande campione’

agenzia

'Esco a testa alta, non vedo altri al nostro livello'

LONDRA, 13 LUG – Sconfitto ma orgoglioso del suo torneo, e più in generale degli ultimi mesi, nei quali ha conquistato i titoli di Roma, Parigi e Queen’s, Carlos Alcaraz riconosce anche davanti ai taccuini la superiorità odierna di Sinner. “Sono un po’ triste per la sconfitta, ma esco a testa alta – le parole dello spagnolo -. Jannik oggi ha giocato in maniera incredibile. Ogni volta che ci affrontiamo, penso che il nostro livello sia davvero alto. Non vedo nessun altro giocatore giocare contro di noi, al livello che abbiamo noi quando ci affrontiamo. La nostra rivalità sta diventando sempre più forte, gli sono davvero grato perché mi dà l’opportunità di dare il 100% in ogni allenamento, ogni giorno”. A 35 giorni dalla vittoria di Parigi, Alcaraz – già due trionfi a Wimbledon – alla vigilia della finale era il favorito dei bookmakers. Ma il campo ha smentito i pronostici. “Non mi ha sorpreso affatto il livello di Jannik, – dice -, perché so che è un giocatore davvero bravo e un grande campione. E i campioni imparano dalle sconfitte, e sapevo che avrebbe imparato da quella finale, che non avrebbe commesso gli stessi errori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA