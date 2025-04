Alcaraz, ‘vittoria dopo mese difficile,dispiace per Musetti’

agenzia

Lo spagnolo dopo Montecarlo: 'spero per Lorenzo nulla di grave'

ROMA, 13 APR – “Sono arrivato a Montecarlo dopo un mese difficile, dentro e fuori dal campo, e ho subito capito che il lavoro fatto dava i suoi frutti: per questo il successo e’ importante”. Sono le prime parole di Carlos Alcaraz, dopo il successo nell’Open di Montecarlo, Masters 1000 Atp. “Mi dispiace per Musetti – ha aggiunto nell’intervista sul campo lo spagnolo, alludendo all’infortunio muscolare che ha frenato l’azzurro nel terzo set – Spero per lui che non sia nulla di grave”.

