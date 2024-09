Alessandri, vogliamo far diventare Milano la città del wellness

agenzia

Presidente Technogym, Olimpiadi 2026 occasione irripetibile

MILANO, 25 SET – “Abbiamo lanciato un progetto che si chiama Milano Welness City 2030, che avrà l’obiettivo di far diventare Milano la prima città del benessere al mondo valorizzando le sue eccellenze che finora non sono mai state messe insieme. Milano è da sempre la città che anticipa le tendenze e oggi può diventare una vera e propria città del wellness, nell’interesse della qualità della vita dei milanesi e allo stesso tempo fornendo uno stimolo all’intero Paese”. Lo ha detto Nerio Alessandri, presidente di Technogym e di Wellness Foundation, intervenendo a margine dell’inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor ai Giardini Indro Montanelli di Milano. “Abbiamo fatto un’analisi sulla situazione sullo stato di salute di Milano in cui sono state evidenziate una serie di criticità legate a tutti gli elementi che costituiscono la qualità della vita, con l’intento di lasciare una eredità culturale – ha aggiunto -. Dalla Bocconi a Inter e Milan fino alla Fondazione Milano Cortina, quindici stakholder porteranno avanti progetti che vanno dalla prevenzione all’educazione nelle scuole fino alla cultura del benessere anche dentro le aziende. Star bene conviene allo Stato, alle imprese e alle persone. È un momento storico importante per la città, con le Olimpiadi di Milano Cortina che rappresenteranno un’occasione irripetibile per promuovere il valore dello sport e dell’esercizio fisico per tutti”, ha concluso.

