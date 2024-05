Alex Sandro, la storia della Juve sarà sempre importante

agenzia

Il brasiliano lascia il club dopo 9 anni, un viaggio fantastico

TORINO, 27 MAG – “La storia della Juventus sarà sempre importante, il ‘Fino alla fine’ è nel cuore, nel sangue, nell’anima. Così come volere sempre il meglio”. Lo scrive Alex Sandro nella lunga lettera di commiato, dopo nove anni in bianconero, pubblicata sui sito della società. “Non so ancora dove sarò ma vorrò sempre il bene della Juve – afferma ancora il difensore -. È stato un viaggio fantastico. I ricordi dolci sono tanti: trofei, finali. Abbiamo fatto un bel viaggio fino alle finali di Champions League… Però anche i momenti complicati ci hanno insegnato tanto”. Quando chiedeva informazioni prima di accordarsi con la Juventus, ricorda che “tutti mi menzionavano sempre la parola famiglia. Non si soffermavano solamente sui trofei, sulle vittorie, ma parlavano sempre di amicizia. Ed è quello che mi ha toccato di più”.

