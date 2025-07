Alex Schwazer sarà consulente per il Südtirol

agenzia

TRENTO, 18 LUG – “Sono molto orgoglioso e onorato di questa nuova opportunità lavorativa in veste di consulente del FC Südtirol. Sono pronto ad affrontare questa nuova grande sfida nel mondo del calcio per la squadra della mia regione, che è gestita da ottimi professionisti, con tutta la mia esperienza e conoscenza dello sport”. Lo ha scritto Alex Schwazer sui suoi canali social ufficializzando il nuovo incarico nella squadra di Bolzano che milita in Serie B.

