Alice Mangione, la siciliana che dopo 29 anni ha abbattuto il record italiano dei 400 m indoor

Atletica

Con 51"75 ha stracciato il precedente primato di Virna De Angelis che aveva segnato 52"17 nel 1996

Dopo 29 anni cade il record italiano indoor dei 400 metri femminili. È la grande serata di Alice Mangione che al meeting di Karlsruhe, in Germania, vola in 51″75 superando nettamente il primato di 52″17 stabilito da Virna De Angeli il 10 marzo 1996 a Stoccolma.

Fantastica la gara della portacolori dell’Esercito che toglie quasi un secondo al personale in sala di 52″60 realizzato l’anno scorso e si prende il successo nella tappa Gold del World Indoor Tour, perché nell’altra serie la britannica Lina Nielsen non riesce a far meglio con 51″93.