Allarme rientrato per Falcone, Lecce al completo col Milan

agenzia

Duemila tifosi giallorossi pronti alla trasferta a San Siro

LECCE, 04 APR – Prosegue la preparazione del Lecce, in vista dell’impegno di campionato di sabato pomeriggio in casa del Milan. Tutti presenti e a disposizione del tecnico Gotti i calciatori della rosa, compreso il portiere Falcone che era assente nell’allenamento di ieri a causa di una gastroenterite. Solo i lungodegenti Dermaku e Kaba diserteranno la trasferta milanese, a causa dei rispettivi problemi fisici che li terranno fuori causa sino al termine della stagione. Dopo che ieri è stata attivata la vendita libera dei tagliandi senza obbligo di tessera del tifoso è prevista a San Siro la presenza di circa duemila sostenitori di fede giallorossa. Domani mattina allenamento di rifinitura sul terreno del Via del Mare e partenza alla volta di Milano.

