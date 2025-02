Allegretto, il jolly di difesa che dove lo metti sta: «Da sempre affascinato dal Catania e dal Massimino»

serie C

Parla il centrale arrivato nelle ultime ore del mercato dal Picerno

Difensore centrale nella difesa a 4 o braccetto a destra e a sinistra in una difesa a 3. Per Andrea Allegretto poco importa. Il giovane difensore è stato uno degli ultimi a sbarcare a Catania, è arrivato quando la finestra invernale di mercato stava per chiudersi. Il club rossazzurro lo ha prelevato dal Picerno facendogli firmare un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Pozzuoli (Napoli) il 16 gennaio 2001, il difensore centrale che ha completato la crescita calcistica nelle squadre under 17 della Spal e del Bari, ha poi debuttato in D con l’Olympia Agnonese.Allegretto ha ottenuto nel 2021 con il Picerno la promozione in Serie C, categoria nella quale ha già collezionato 77 presenze conquistando per tre stagioni consecutive l’accesso ai play off. Stiamo parlando di un calciatore che nella stagione in corso proprio con il Picerno ha racimolato in campionato 13 presenze, e che lo scorso anno era sceso in campo sempre in C ben 25 volte tra campionato e Coppa. È un profilo di alto livello per questa categoria, se si pensa che nel 2021/2022 al suo primo anno tra i professionisti, quando aveva solo 20 anni, era andato in campo 24 volte con la maglia del Picerno e era riuscito anche a segnare un gol. Insomma non sappiamo se è arrivato in Sicilia per sostituire Castellini, ma le premesse ci sono tutte.

Allegretto, lei ha già esordito in rossazzurro a Cerignola, quali sono state le prime impressioni?

«Per me essere arrivato qui è un sogno che si realizza. Ringrazio la società per avermi dato questa grossa opportunità e al Picerno per avermi concesso la possibilità di cominciare questa nuova avventura in Sicilia. Questa è una grande piazza e io sono molto felice di poter indossare questa maglia».

Prima di approdare al Catania cosa conosceva del mondo rossazzurro?

«Sin da piccolo seguivo la squadra in tv quando giocava in Serie A, ero affascinato dall’ambiente che le squadre avversarie trovavano al “Massimino”. Quindi il poter indossare questi colori per me è un sogno che si realizza».

Al Picerno lei era abituato a giocare in una difesa a 4, mentre Toscano schiera il reparto arretrato a 3. Cosa cambia per voi difensori?

«A dire la verità per quanto riguarda la fase di possesso, a Picerno impostavamo a tre quindi non cambia nulla. Per quanto riguarda la fase di non possesso, cambierà qualcosa, ma ammetto che difendendo a 3 c’è più copertura dietro, e i centrali si possono aiutare maggiormente perché sono più vicini. Direi che per me sarà più semplice. Inoltre credo che grazie alle direttive del mister potrò adattarmi rapidamente al suo gioco».

Ha trovato una squadra con molti calciatori esperti, cosa vuol dire questo per un giovane come lei?

«Avere la possibilità di allenarmi e giocare con calciatori del livello di Inglese, Di Tacchio, Luperini ma sono tanti quelli che dovrei citare, è un grande onore e una grande emozione. Sono atleti che hanno giocato in serie importanti e quindi per me è certamente motivo d’orgoglio».

A Cerignola è arrivata una sconfitta. Ora si torna in Puglia per sfidare il Monopoli con quali obiettivi?

«Siamo concentrati e vogliamo fare meglio, perché sappiamo che proveniamo da un brutto stop esterno e vogliamo rialzarci rapidamente. Già domenica vogliamo riscattarci».

Affronterete la capolista a domicilio, che tipo di avversario vi aspettate?