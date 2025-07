Allegri a Milanello dopo 11 anni, test per giocatori rossoneri

agenzia

Parte la nuova era con il Milan, lunedì raduno e presentazione

MILANO, 04 LUG – Massimiliano Allegri è tornato a Milanello undici anni dopo l’ultima volta. il nuovo allenatore del Milan seguirà oggi i test dei giocatori rossoneri in vista del raduno fissato lunedì 7 luglio. Per lunedì il programma è fitto. Sono previsti infatti i primi allenamenti con i rossoneri, l’inizio ufficiale dei lavori in una stagione che deve essere quella del rilancio. Obiettivi e sensazioni per questa nuova avventura saranno raccontati da Allegri stesso che nel primo pomeriggio, quando è stata organizzata la conferenza stampa di presentazione.

