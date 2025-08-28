Allegri ‘contro il Lecce più attenzione, Jashari ko’

agenzia

'Milan deve azzerare errore,con Cremonese sconfitta inaspettata'

MILANO, 28 AGO – “Con la Cremonese è stata una sconfitta inaspettata. Con più attenzione negli episodi dei gol loro, avremmo potuto portare a casa la vittoria. Il Lecce gioca un calcio veloce, è molto organizzata e giocare lì non è mai facile”: lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta di Lecce, seconda partita di campionato dopo il ko rimediato contro la Cremonese nel debutto a San Siro. “Nei due errori che abbiamo fatto nei novanta minuti, abbiamo preso due gol. Dobbiamo abbassare – analizza il tecnico -, se non azzerare l’errore. Non so ancora chi giocherà”. E poi annuncia il forfait di Jashari dopo quello di Leao: “Questa mattina si è fatto male in uno scontro con Gimenez e non ci sarà contro il Lecce”.

