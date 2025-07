Allegri, Liverpool importante ma serve migliorare

agenzia

'Il Milan contro l'Arsenal ha fatto una buona gara difensiva'

MILANO, 25 LUG – “Domani affrontiamo il Liverpool che è campione d’Inghilterra, ha vinto campionati e Champions. E’ un test importante e dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Arsenal. Per essere stata la prima partita, contro i Gunners abbiamo giocato una buona gara difensivamente e abbiamo avuto occasioni offensive che non abbiamo sfruttato, ma per il momento va bene così”: lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della seconda amichevole della tournée estiva. Domani i rossoneri affronteranno il Liverpool a Hong Kong. E non è escluso che Rafael Leao venga schierato ancora come punta: “Contro l’Arsenal mi è piaciuto. Sia lui che il resto della squadra. Abbiamo disputato una buona gara sotto il profilo difensivo e potevamo essere più incisivi sotto porta, ma qualcosa abbiamo creato”.

