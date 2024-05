Allegri: “Se non sarò più tecnico Juve, la lascio forte”

agenzia

Tecnico 'Società ha diritto di cambiare calciatori o allenatori'

ROMA, 16 MAG – “Se non sarò più l’allenatore della Juventus, lascio una squadra forte. Poi la società farà le sue valutazioni”. Lo ha detto Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, a Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia. “La Juventus è vincere, tutto si racchiude in questa frase – ha aggiunto -. Abbiamo regalato una gioia a società, tifosi e a me. Sono contento della serata, vincere non è facile, ma fa parte del dna di questa squadra”. Poi ha concluso: “La società ha diritto di decidere se cambiare o meno un tecnico o un calciatore. Per me era importante vincere stasera e mi sono divertito”.

