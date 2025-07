Allegri ‘tornare in Champions è il primo obiettivo del Milan’

agenzia

'Test con Arsenal importante, ci serve per aumentare condizione'

MILANO, 21 LUG – “Il primo obiettivo è tornare a giocare la Champions. Non sarà facile perché in Italia c’è molta competitività e squadre attrezzate ma deve essere il nostro obiettivo principale”: lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Singapore, prima tappa della tournée estiva dei rossoneri. Mercoledì il Milan sfiderà l’Arsenal nella prima amichevole della preparazione estiva. “Avremo una partita molto difficile e importante come primo test, contro l’Arsenal. Abbiamo bisogno di prepararla – spiega Allegri – sapendo che sono partite che ci devono portare avanti nella condizione fisica, tecnica e tattica della squadra”.

