Alluvione Spagna, messaggi Vinicius e Modric ‘forza e coraggio’

agenzia

Stelle merengue si uniscono alla solidarietà espressa dal Real

ROMA, 30 OTT – “Un grande incoraggiamento per tutti”. Su X la stella del Real Madrid Vinicius, esprime la sua vicinanza alle popolazioni colpite dalle inondazioni in Spagna commentando il post del Real Madrid in cui il club esprimeva la propria solidarietà per quanto sta accadendo nella provincia di Valencia. Sempre su X un altro asso del Real Madrid Lucas Modric aggiunge: “Tanto incoraggiamento e forza a tutta la popolazione di Valencia e delle altre province colpite dalla tempesta”. E poi anche il portiere della merengues Courtois: “Un abbraccio a tutte le persone colpite e tanta forza in un momento così difficile”.

