Alluvioni in Brasile, la Cbf sospende il campionato di calcio

agenzia

La federazione decide lo stop del Brasilerao fino al 27 maggio

ROMA, 16 MAG – Le devastanti alluvioni che hanno colpito il Brasile hanno indotto la Federcalcio brasiliana (Cbf) a sospendere due giornate del Brasilerao, il campionato di calcio nazionale. La CBF “decide di sospendere tutte le partite di calcio di tutti i club di Serie A fino al 27 maggio”, rinviando di fatto l’intera settima e ottava giornata, ha annunciato in un comunicato il presidente, Ednaldo Rodrigues. “Il Brasile – ricorda la Cbf – è tragicamente colpito da una tragedia ambientale senza precedenti nella storia, che ha avuto un impatto diretto su milioni di persone nello Stato del Rio Grande do Sul e, di conseguenza, sul calcio giocato in Brasile”. L’Inter e il Gremio, club della città di Porto Alegre tra le più colpite dall’alluvione, erano tra i 15 club, su venti, club che avevano chiesto la sospensione del campionato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA