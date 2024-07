agenzia

ROMA, 16 LUG – Ad Amburgo, Luciano Darderi si impone per 6-1, 2-6, 6-0 su Nick Hardt, lucky loser sceso in campo per via del ritiro di Lorenzo Sonego. Al prossimo turno Darderi affronterà il kazako Alexander Shevchenko, n.56 della classifica mondiale.

