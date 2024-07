Amburgo, Cobolli non supera l’ostacolo Zhang

agenzia

Battuto in due set: 6-1, 7-6

ROMA, 18 LUG – Flavio Cobolli saluta il torneo di Amburgo. Negli ottavi di finale il romano, numero 48 del mondo, ha ceduto 6-1, 7-6 contro Zhizhen Zhang (n.34) che è così diventato il primo cinese a raggiungere le 50 vittorie in carriera nel circuito Atp e i 20 successi nel tour in una singola stagione. Zhang punta al nono quarto di finale in carriera, il quarto del 2024.

