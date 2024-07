Amburgo, Darderi promosso ai quarti

agenzia

E' la prima volta in un Atp 500, battuto il kazako Shevchenko

ROMA, 17 LUG – Ad Amburgo Luciano Darderi ha ottenuto, per la prima volta in carriera, l’accesso ai quarti di un torneo Atp 500 battendo il kazako Alexander Shevchenko in tre set, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3. Testa di serie numero 7, Darderi (n.35 del mondo affrontava Shevchenko (n.56) per la prima volta. L’italiano nato in Argentina, che debutterà in maglia azzurra ai Giochi di Parigi, ha raggiunto il quinto quarto di finale in carriera nel circuito maggiore.

