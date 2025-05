America’s Cup: Abodi, Bagnoli è stata decisiva

agenzia

Ministro: 'Sarà un luogo che riprenderà a vivere'

NAPOLI, 28 MAG – “Bagnoli è stata decisiva perché è un’opzione che consente anche a tutto il progetto America’s Cup di esprimersi al meglio dal punto di vista organizzativo”. Lo ha affermato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, da Napoli dove è stato presentata la 38esima edizione della Coppa America che si svolgerà nel capoluogo campano nel 2027. “Bagnoli è uno spazio che va riempito con contenuti che poi saranno sostituiti dalla vita di tutti i giorni – ha proseguito il ministro – sarà un luogo che riprenderà a vivere, che è un altro fattore decisivo, perché quello che conta di questi grandi avvenimenti è ciò che lasciano, non soltanto nella memoria, ma anche nel benessere quotidiano e Bagnoli tornerà a essere un luogo vivo”. Abodi ha evidenziato che l’assegnazione della Coppa America alla città di Napoli costituisce “una grande occasione per il Sud e per tutta l’Italia. Ancora una volta abbiamo dimostrato che è possibile non arrendersi al nulla, che è possibile immaginare uno sviluppo sostenibile. Dimostreremo che è possibile andare oltre e superare i limiti esattamente come insegna il mare e lo faremo rispettando il mare”.

