America’s Cup: Luna Rossa batte Ineos Britannia

agenzia

Penultimo giorno a Barcellona delle regate preliminari

ROMA, 24 AGO – Altra vittoria del team di Luna Rossa nei match race delle regate preliminari dell’America’s Cup a Barcellona. La barca italiana ha avuto la meglio nella terza giornata sulla rivale britannica Ineos Britannia e domani affronterà Alinghi per conquistarsi il diritto di affrontare nella finale New Zealand, che finora ha vinto tutte le regate. Luna Rossa ha avuto la meglio sui britannici che hanno dovuto scontare una penalità per non aver rispettato i tempi di accesso nella zona partenza. il vantaggio accumulato al via ha permesso agli italiani di controllare la regata e chiudere con 46 secondi di vantaggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA