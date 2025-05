America’s Cup: Mezzaroma, ‘tempi sfidanti, ma faremo bene’

agenzia

'Napoli è una città in grandissima crescita'

NAPOLI, 28 MAG – “Adesso i tempi sono sfidanti, ma noi italiani siamo molto bravi quando si tratta di affrontare temi sfidanti. Quando riusciamo a fare sistema, ognuno nel proprio ambito, solitamente portiamo a casa il risultato molto meglio di tanti altri”. Lo ha affermato Marzo Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, in occasione della presentazione della 38esima edizione dell’America’s Cup a Napoli. Mezzaroma ha sottolineato che “Napoli è obiettivamente una città in grandissima crescita e ovviamente faccio i complimenti per lo scudetto. L’America’s Cup si inserisce in questo percorso di apertura e di crescita generale della città. È una sfida molto impegnativa e adesso inizia una fase impegnativa da parte di tutti. Bisogna fare le cose con molta precisione, con professionalità, rispetto dei tempi, ma sono sicuro che ce la faremo”.

