America’s Cup: primo match race preliminare,Luna Rossa si ritira

Un guasto elettrico la ferma contro Emirates Team New Zealand

ROMA, 22 AGO – Non è andata bene per Luna Rossa, nelle acque antistanti Barcellona, la prima regata della Fase Preliminare di America’s Cup. Opposta ai defenders di Emirates Team New Zealand, gli uomini di Max Sirena sono incappati in un nose-dive (spanciata in acqua) e quindi sono stati costretti al ritiro. Pare che si sia trattato, da quanto è dato sapere, da un guasto elettrico che ha reso ingovernabile l’imbarcazione. Va comunque ricordato che le regate preliminari di Barcellona non mettono in palio punti valevoli per la Louis Vuitton Cup (il torneo degli sfidanti). Sempre oggi Luna Rossi se la vedrà con i francesi di Orient Express, battuti dagli svizzeri di Alinghi nella ‘first race’.

