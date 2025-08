Amichevole con il Nottingham Forest, Fiorentina pareggia 0-0

agenzia

Traversa di Dodo, sabato test in casa del Manchester United

FIRENZE, 05 AGO – La Fiorentina ha pareggiato 0-0 in casa del Nottingham Forest nella seconda amichevole della sua tournée in Inghilterra. Nell’occasione Stefano Pioli ha schierato titolari tutti i big, da De Gea a Gudmundsson a supporto della coppia d’attacco formata da Dzeko e Kean. Proprio quest’ultimo poco prima dell’intervallo ha avuto la chance per sbloccare il risultato, ma il portiere avversario l’ha neutralizzata, nella stessa azione Dodo ha colpito la traversa. Nella ripresa, al 15′, il tecnico viola ha rivoluzionato come al solito la formazione con 9 cambi, fra seconde linee e giovani e proprio uno di loro, Braschi, ha avuto al 90′ ha sfiorato il gol. Prima della gara il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, arrivato in giornata insieme al neo acquisto Simon Sohm, ha consegnato a Nikola Milenkovic una maglia celebrativa delle sue 264 presenze in maglia viola. La terza e ultima amichevole inglese sarà sabato all’Old Trafford contro il Manchester United. Intanto sul fronte mercato, Nzola si trasferisce al Pisa in prestito con diritto di riscatto a circa 6 milioni e controriscatto a favore della Fiorentina che oggi ha preso atto del dietrofront del Flamengo stanco di aspettare Lucas Beltran.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA