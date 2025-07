Amichevole Lecce-Emirati Arabi 1-3

agenzia

Di Camarda su rigore l'unico gol dei salentini a Jenbach

ROMA, 31 LUG – Terza uscita precampionato per il Lecce dopo le prime due gare vinte contro il Natz (11-0) e lo Spezia (2-1). Questa volta i giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno giocato contro la nazionale degli Emirati Arabi Uniti a Jenbach, in Austria. Gli emiratini si sono imposti per 3-1, l’unica rete del Lecce è stata segnata al 22′ pt da Camarda su rigore. Domenica è in programma l’ultimo test del ritiro precampionato contro la Carrarese, poi la comitiva salentina farà rientro in sede in attesa dell’amichevole a Monopoli del 9 agosto e dell’esordio in Coppa Italia del 15 agosto contro la Juve Stabia.

