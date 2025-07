agenzia

Prima uscita per la squadra di Cesc Fabregas

ROMA, 18 LUG – Il Como ha battuto il Lille 3-2 (1-0) in un’amichevole disputata allo stadio Sinigaglia. In gol per i lariani di Fabregas, Strefezza nel primo tempo e doppietta di Azon nella ripresa. Per i francesi a segno Fernandez Pardo e Lachaab.

