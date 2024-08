Amichevoli: la Lazio batte 2-0 il Frosinone allo Stirpe

agenzia

I biancocelesti di Baroni vincono con gol di Zaccagni e Vecino

ROMA, 03 AGO – La Lazio batte il Frosinone per 2-0 al Benito Stirpe e mantiene la propria imbattibilità pre-stagionale. A decidere il match Mattia Zaccagni che, dopo un primo tempo senza grandi scossoni, nella ripresa trova l’angolino a sinistra di Cerofolini per la rete che vale il vantaggio. Poi, a tempo praticamente scaduto, arriva anche il raddoppio firmato Vecino. Adesso, per la Lazio, ci saranno altre due amichevoli prima dell’esordio in campionato contro il Venezia fissato per il 18 agosto: il 7 agosto sfiderà il Southampton, poi il 10 agosto contro il Cadice.

