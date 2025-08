Amichevoli: Leicester-Fiorentina 2-0

agenzia

Viola all'inizio in formazione sperimentale, poi dentro i big

FIRENZE, 03 AGO – Prima sconfitta per la Fiorentina in pre-campionato: contro il Leicester al King Power Stadium è finita 2-0 per i padroni di casa andati a segno con Ayew e Fatawu nel primo tempo, quando Stefano Pioli ha schierato una formazione sperimentale, con diversi giovani, qualche neo acquisto al debutto (Viti) e alcuni giocatori sul mercato fra i quali Beltran. Dopo un’ora di gioco il tecnico viola, come già accaduto nelle precedenti amichevoli, ha rivoluzionato la squadra con ben 9 cambi, inserendo tutti i big fatta eccezione per De Gea rimasto in panchina fino alla fine. Dentro fra gli altri Kean supportato da Dzeko e Gudmundsson al rientro dopo un periodo di lavoro personalizzato. Il risultato però non è cambiatoe la Fiorentina non ha mai davvero creato pericoli al Leicester che fra una settimana inizierà il campionato. Il prossimo test per i viola, che proseguono la tournée inglese, sarà martedì sera contro il Nottingham Forest mentre sabato 9 saranno ospiti del Manchester United all’Old Trafford. Intanto sul fronte mercato è atteso nelle prossime ore a Firenze per visite e firme l’arrivo del centrocampista Sohm proveniente dal Parma per 12 milioni più 3 di bonus e un contratto per il giocatore fino al 2030 a 1,2 milioni a stagione.

