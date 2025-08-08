Amichevoli, l’Inter batte 2-1 in rimonta il Monaco

agenzia

Nerazzurri in 10' dal 35', decidono reti di Lautaro e Bonny

MILANO, 08 AGO – L’Inter vince la seconda amichevole stagionale, battendo 2-1 il Monaco allo stadio Louis II. Nel Principato i nerazzurri, in svantaggio dopo 2′ per la rete di Akliouche e in 10 dal 35′ per un doppio giallo comminato a Calhanoglu, hanno rimontato i monegaschi nella ripresa grazie alle reti di Lautaro Martinez e Bonny. L’Inter tornerà in campo in amichevole contro il Monza allo U-Power Stadium il 12 agosto.

