Due gol subiti nel primo tempo, nella ripresa segna Lucca

CASTEL DI SANGRO, 03 AGO – In una partita amichevole giocata a Castel di Sangro il Brest ha battuto il Napoli per 2-1. Le reti per i francesi sono state segnate nel primo tempo da Ajorque, al 28′ e al 32′. Per gli azzurri in gol Lucca al 18′ del secondo tempo.

