Amichevoli: Noslin decisivo, Lazio batte Cadice 1-0

agenzia

I biancocelesti conquistano il trofeo Ramón de Carranza

ROMA, 10 AGO – La Lazio batte il Cadice per 1-0 e conquista il Trofeo Ramón De Carranza. La squadra di Baroni, infatti, esce imbattuta anche dalla sfida contro gli spagnoli mantenendo aperta la striscia positiva grazie al gol di Noslin, che sfrutta alla perfezione un cross di Tchaouna a metà della ripresa per girare di testa in porta, con la palla che sbatte sulla traversa e poi supera la linea della porta avversaria. I biancocelesti potrebbero anche arrotondare ma il destro di Castellanos si ferma sul palo. Un successo, per la Lazio, che vale il trofeo ma soprattutto tiene alto il morale in vista dell’esordio in campionato, fissato per il 18 agosto, quando all’Olimpico arriverà il Venezia per la prima giornata della Serie A 2024/25.

