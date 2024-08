Amichevoli: pari Roma, contro l’Everton finisce 1-1

agenzia

Pellegrini porta avanti i giallorossi, pareggia Calvert-Lewin

ROMA, 10 AGO – La Roma, nell’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato, pareggia per 1-1 contro l’Everton nella sfida che chiude la tournée in terra inglese. De Rossi lascia Dybala inizialmente in panchina ma lancia in attacco Soulè-Dovbyk. Proprio l’argentino, al minuto 39, sale in cattedra servendo l’assist per Pellegrini che batte il portiere avversario per il vantaggio romanista con il quale si va all’intervallo. Nella ripresa, poi, l’Everton ci prova riuscendo a trovare il pari grazie a Calvert-Lewin che supera N’Dicka e deposita in rete il gol che vale l’1-1 finale.

