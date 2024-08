Amichevoli: Parma batte Atalanta 4-1

agenzia

Doppietta di Man, Lookman, Bonny e Partipilo. Scamacca ko

BERGAMO, 04 AGO – Il Parma batte 4-1 l’Atalanta in una amichevole disputata allo stadio “Tardini”. A segno, nel primo tempo, per i padroni di casa Man al 6′ tagliando il campo da destra per la conclusione di sinistro e Bonny col diagonale destro alla mezzora su lancio di Coulibaly, con Lookman a dimezzare le distanze al 33′ su palla in profondità di Scamacca. Nella ripresa, al 6′, in contropiede grazie all’imbucata di Valeri, il 3-1 col tocco sotto per la doppietta di Man e al 33′ su lancio lungo pallonetto di Partipilo, sostituto proprio del rumeno. Trauma distorsivo per Scamacca, fra i bergamaschi, al 4′ del secondo tempo: salterà probabilmente la Supercoppa Europea a Varsavia del 14 agosto contro il Real Madrid.

