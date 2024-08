Amichevoli. poker Roma, contro il Barnsley il primo gol di Soulè

agenzia

Giallorossi a segno anche con Le Fée, Pisilli, Dybala per 4-0

ROMA, 06 AGO – La Roma batte il Barnsley, club inglese che milita in League One, con un netto 4-0 tornando alla vittoria dopo 3 partite. De Rossi lascia inizialmente in panchina sia Soulé che Dybala schierando Abraham come terminale offensivo. Ad aprire le marcature, dopo appena 2 minuti, è Le Fée che porta avanti i giallorossi. Poi, nella ripresa, spazio ai due argentini, oltre a Cristante, Mancini, Smalling ed El Shaarawy tra gli altri con la Roma che aumenta i giri del motore andando ancora in gol con il colpo di testa di Pisilli prima e poi con il pallonetto di Dybala. A chiudere il conto, infine, la rete di Soulè, al primo gol in giallorosso, anche lui con un tocco sotto che supera il portiere avversario per il poker della squadra di De Rossi.

