Amici del calcetto salvano 57enne col defibrillatore in campo

agenzia

Grave mentre gioca con gli amici a Limite sull'Arno

LIMITE SULL’ARNO (FIRENZE), 04 GEN – Grave crisi cardiocircolatoria per uno sportivo 57enne che si è sentito male venerdì sera mentre giocava a calcetto a Limite sull’Arno (Firenze). Lo hanno salvato gli amici grazie alla prontezza con cui hanno usato il defibrillatore disponibile agli impianti sportivi di via Gagarin. I compagni di gioco sono stati i primi a soccorrerlo ed ad allertare il 118, con un equipaggio che ha stabilizzato l’uomo poi portato in codice di urgenza rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’intervento c’è stato verso l’ora di cena.

