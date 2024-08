Ancelotti “buona tournee Usa del Real, pronti per Supercoppa”

agenzia

I madrileni battono il Chelsea "bel contributo dai giovani"

ROMA, 07 AGO – Carlo Ancelotti lascia soddisfatto la tournée negli Stati Uniti, che il suo Real Madrid ha chiuso con una vittoria per 2-1 a Charlotte (Carolina del Nord) sul Chelsea del collega italiano Enzo Maresca grazie alle reti di Lucas Vazquez e Brahim Diaz, e guarda già al primo appuntamento importante. la Supercoppa europea contro l’Atalanta del 14 agosto. “Abbiamo giocato con buon ritmo e idee chiare, ma ora pensiamo alla Supercoppa”, ha detto il tecnico di Reggiolo. “Il 9 agosto inizieremo tutti insieme a preparare la partita – ha proseguito, parlando soprattutto dell’attesa per l’arrivo di Mbappè -, ma il lavoro è stato buono finora, con i giovani che hanno dato il loro contributo alla squadra. Per loro è stata una bella esperienza”. Ancelotti non ha schierato col Chelsea i giovanissimi Arda Guler ed Endrick, facendoli riposare dopo la partita col Barcellona sempre nella tournee Usa: “Abbiamo preferito evitare rischi perché la cosa più importante è arrivare in buona salute alla partita di Supercoppa. Gli altri giocatori hanno già mostrato un’ottima condizione, sono pronti per preparare bene la gara con l’Atalanta – ha aggiunto -. Vediamo come tornano gli altri, spero che siano in buona condizione se hanno lavorato abbastanza a casa. E se no, allora resteranno tutti in panchina”, ha concluso con una risata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA