Ancelotti “domani gioca Courtois, col Bayern Lunin, poi vedremo

agenzia

Il belga torna tra i pali del Real Madrid dopo stop 268 giorni

ROMA, 03 MAG – “Courtois sta bene, e domani giocherà lui, dopo tanto tempo. Il fatto che torni è per noi è una buona notizia, così come è stato per Militao, perché si sa cos’è in grado di darci. Sta bene, ha tanta voglia e noi siamo felici che torni. Poi abbiamo in testa la sfida con il Bayern, in cui giocherà Lunin. In seguito vedremo”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, alla vigilia della partita per la 34/a giornata della Liga, al Santiago Bernabeu contro il Cadice. Il portiere della nazionale belga tornerà quindi fra i pali del Real a 268 giorni dal grave infortunio riportato in allenamento, con successiva ricaduta, che lo ha tenuto fuori fino a oggi. Ma, secondo Ancelotti, Courtois è già pronto anche per giocare nell’eventuale finale di Champions League? “Ora non pensiamo a questo – risponde il tecnico -, perché per ora la nostra finale è quella di mercoledì prossimo contro il Bayern, e non ci viene in mente ciò che potrà succedere tra un mese. Ma spero di avere questo dubbio, perché significherebbe che siamo nella finale di Londra. Ora posso solo dire che un giocatore dopo otto mesi ha recuperato a livello fisico, e quel che manca a un calciatore del suo livello è la lettura delle situazioni in campo”. Poi un elogio a un altro suo calciatore: “Il giocatore che sta progredendo, e che continua a farlo, è Vinicius, per la sua attitudine, le sue qualità e l’impegno che mette. Lui per noi è molto importante”. Infine Bellingham: “è stato debilitato da un virus intestinale, ma ora si è ripreso perfettamente, e ci sarà”.

