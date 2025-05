Ancelotti è in volo verso Rio de Janeiro

agenzia

Domani il primo allenamento con la nazionale brasiliana

SAN PAOLO, 25 MAG – Carlo Ancelotti, il primo tecnico straniero negli ultimi 60 anni a guidare la nazionale brasiliana, è salito oggi a Madrid su un aereo privato diretto a Rio de Janeiro. L’atterraggio è previsto per le 20,10 di oggi, ora di Rio. Prima di imbarcarsi sul volo per l’aeroporto carioca intitolato a Antonio Carlos Jobim, Ancelotti ha posato per una foto con l’imprenditore Diego Fernandes, che ha contribuito, come intermediario, a negoziare l’accordo con la federcalcio brasiliana. Domani, nella sede della Cbf a Barra da Tijuca, Ancelotti renderà nota la lista dei 23 convocati per le partite delle qualificazioni mondiali del 5 giugno contro l’Ecuador e del 10 contro il Paraguay, e verrà ufficialmente presentato alla stampa come nuovo ct della Seleçao.

