Ancelotti, ‘Mbappé non mi sembra turbato, lo vedo al 100%’

agenzia

Tecnico Real Madrid, in riposo ognuno fa ciò che vuole

MADRID, 18 OTT – Lo scandalo sul presunto caso di violenza sessuale in Svezia non sembra aver turbato Kylian Mbappé, almeno secondo Carlo Ancelotti. “Io lo vedo vicino al 100%, sta molto bene ed è un piacere vederlo allenarsi”, ha assicurato in conferenza stampa il tecnico del Real Madrid. “Non sono qui per commentare speculazioni, perchè solo di quello di tratta – ha proseguito l’italiano rispondendo alle insistenti domande sul giocatore -. Mi concentro sul lavoro che fa. Io lo vedo contento e felice, con voglia di dare il suo contributo alla squadra”. “Per lui erano stati programmati dei giorni di riposo e poi ognuno sceglie cosa vuole fare – ha aggiunto Ancelotti in merito al viaggio del francese a Stoccolma -. Io sono stato a Londra per due giorni e non ho chiesto il permesso a nessuno. Inoltre, non ho un’agenzia di viaggi per organizzare i viaggi dei giocatori”, ha ironizzato il tecnico.

