Ancelotti, “mi chiamano già Carlinho e mi piace”

Ct Brasile verso l'esordio: responsabilità che mi rende felice

ROMA, 03 GIU – Re Carlo è diventato ‘Carlinho’. “Mi hanno soprannominato così e mi piace”, confessa Carlo Ancelotti, nuovo ct del Brasile, a pochi giorni dall’esordio sulla panchina della Selecao. In una lunga intervista a Donatella Scarnati, l’allenatore italiano racconta a Vivo Azzurro tv, la piattaforma OTT della Figc, la sua carriera vincente, a cominciare dall’ultimo viaggio che da Madrid lo ha portato a Rio de Janeiro: “Adesso inizia un’altra avventura, è una responsabilità grande, ma anche una grande felicità avere l’opportunità di allenare la nazionale brasiliana. Sono stato accolto con molto affetto, spero di preparare bene la squadra e fare in modo che sia competitiva al prossimo Mondiale”. Imparare una nuova lingua non sarà un problema: “Dovrò studiare il portoghese come ho dovuto studiare il francese, l’inglese, lo spagnolo: mi aiuterà il fatto che il portoghese ha la stessa grammatica”.

