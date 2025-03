Ancelotti, Nico Paz? L’osserviamo, vedremo a fine stagione’

agenzia

Tecnico del Real 'sta facendo benissimo, ma non avevo dubbi'

MONTECATINI TERME, 18 MAR – Dopo averlo già vinto all’inizio degli anni 2000 quale migliore allenatore del nostro campionato, Carlo Ancelotti si è aggiudicato di nuovo il Premio Internazionale Tommaso Maestrelli. Durante la serata di gala, andata in scena questa sera a Montecatini Terme, in collegamento video da Madrid l’allenatore del Real si è detto “onorato di ricevere un così prestigioso riconoscimento intitolato a Maestrelli”. Ha poi parlato dei suoi “blancos”, in corsa su tutti i fronti in un “finale di stagione infinito, con un calendario molto esigente che mette a rischio infortunio diversi giocatori”. “Io di nuovo in Italia? Vengo lunedì a ricevere un altro premio importante e poi il mio passaporto è italiano…”, ha glissato l’allenatore a una precisa domanda. Ancelotti ha poi dedicato qualche parola alla Serie A (“Una volata finale tra Inter, Napoli e Atalanta, un campionato davvero avvincente”) e parlato di Nico Paz, giocatore del Real Madrid in prestito al Como: “E’ un ragazzo nostro, sotto osservazione, sta facendo benissimo ma di questo non avevamo dubbi. Vedremo a fine stagione la decisione migliore da prendere”.

