Ancelotti, teniamo molto alla Champions, vogliamo andare avanti

agenzia

Domani ritorno del derby di Madrid. 'Io e Simeone siamo simili'

ROMA, 11 MAR – “Arriviamo a questa sfida in buona forma, motivati ;;come sempre. Sarà una partita dura e lo sappiamo, ma siamo fiduciosi di poter continuare nella Champions, che è molto speciale per noi. È un confronto che ci permette di continuare a sognare in questa competizione, come abbiamo fatto negli anni precedenti . Quest’anno è più complicato, ma abbiamo ancora la stessa fiducia, per lottare fino all’ultima partita”. Lo dice Carlo Ancelotti alla vigilia del derby di ritorno di Madrid, fra il suo Real e l’Atletico, che qualificherà una delle due squadre ai quarti di finale della Champions League. All’andata al Bernabeu è finita 2-1 per il Real. “Ricordo tutte le partite contro l’Atletico, sono state sempre molto combattute – dice ancora Ancelotti -. A volte abbiamo vinto, altre volte abbiamo pareggiato e altre volte abbiamo perso. Domani sarà lo stesso e il risultato sarà deciso dai dettagli. Simeone? Lo considero un grande allenatore, e abbiamo idee molto simili. Come giocherà domani l’Atletico? Può farlo in vari modi, come del resto anche noi”. Questo doppio derby di Coppa potrebbe essere deciso dai rigori? In tal caso, come si è preparato il Real? “Se devo scegliere per una serie di rigori, l’aspetto mentale è più importante di quello tecnico – risponde Ancelotti -. Ho vinto la Champions League con difensori che hanno segnato rigori: Serginho, Nesta… Devi assumerti la responsabilità quando stai facendo bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA