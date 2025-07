Anche Alcaraz rinuncia al Masters 1000 di Toronto

agenzia

Dopo Sinner e Djokovic, 'devo recuperare dopo Wimbledon'

ROMA, 22 LUG – Dopo Jannik Sinner e Novak Djokovic, anche Carlos Alcaraz non prenderà parte al Master 1000 di Toronto, in programma dal 27 luglio al 7 agosto presso il Sobeys Stadium. “Ho fatto tutto il possibile per essere pronto in tempo per questo torneo, che amo particolarmente, ma questo arriva un po’ troppo presto nel mio recupero da Wimbledon”, ha dichiarato Alcaraz in un comunicato. Anche il n.1 al mondo e il serbo avevano citato la stessa necessità di riposo per giustificare le loro assenze, annunciate domenica dagli organizzatori. Mancherà dal torneo canadese anche il britannico Jack Draper (n.5 Atp), infortunato.

