Australiano ko 1-6 6-4 7-6. Domani sfida con Alcaraz

ROMA, 12 APR – Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Montecarlo dove domani sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il tennista toscano ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 1-6 6-4 7-6.

