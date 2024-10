“Ancorati nel futuro”, a Ostia festa sport Lega Navale Italiana

agenzia

Con campioni olimpici e paralimpici, conduce Guazzini della Rai

ROMA, 01 OTT – “Ancorati nel futuro”. E’ il nome della seconda edizione della festa dello sport organizzata dalla Lega Navale Italiana, in cui l’associazione celebra i suoi talenti sportivi della vela, della canoa e del canottaggio. L’evento, condotto dal giornalista di Rai Sport Giulio Guazzini, si terrà sabato 5 ottobre alle ore 18 nella storica sede della Lega Navale Italiana al Lido di Ostia (Roma) e sarà l’occasione per premiare con l’ancora d’argento al merito sportivo della LNI gli atleti della Lega Navale che hanno ottenuto risultati nelle principali competizioni nazionali ed internazionali nel biennio 2023-24. Si tratta di giovani agonisti, ma anche di campioni già affermati, che sono atleti di interesse per il Coni, il Cip e le Federazioni sportive e rappresentano degli esempi per le migliaia di bambini e ragazzi che la Lega Navale Italiana avvicina al mare e agli sport nautici ogni anno. Sarà una serata all’insegna dei valori del mare e dello sport, in cui verranno premiati anche la Sezione della Lni, il socio dirigente e l’istruttore che si sono distinti nella promozione sportiva nei diversi territori in cui opera la Lega Navale, presente con 256 sedi su tutto il territorio nazionale. Testimonial d’eccezione dell’edizione 2024 di “Ancorati nel futuro” saranno alcuni campioni olimpici e paralimpici, oltre a due eccellenze del mare come Luna Rossa e Nave Vespucci: per la vela, Caterina Banti, medaglia d’oro nella specialità Nacra 17 alle Olimpiadi di Parigi 2024 e di Tokyo 2020 in coppia con Ruggero Tita, per il canottaggio, Alessio Sartori, oro nel 4 di coppia a Sydney 2000, bronzo nel 2 di coppia ad Atene 2004 e argento nel 2 di coppia a Londra 2012 e per la canoa, l’atleta olimpico Nicolae Craciun e l’atleta paralimpica Eleonora De Paolis, entrambi finalisti agli ultimi Giochi di Parigi. Nel corso della serata, verrà presentata la partnership tecnica tra Mizuno e Lega Navale Italiana. Una collaborazione prestigiosa che unisce il brand giapponese, specializzato nell’abbigliamento sportivo, alla principale associazione italiana nell’ambito degli sport nautici.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA